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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا 10 مواقع جنوب لبنان

جانب من الاستهداف
جانب من الاستهداف
الخميس، 22-08-2024 08:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم الليلة الماضية 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان واستهدف مواقع لحزب الله.

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وقال إن الغارات استهدفت مخازن أسلحة ومباني عسكرية ومنصات صواريخ تابعة للحزب.

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