 
الإثنين 2024-08-19 11:17 ص
 

 

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا أهدافا جوية وسقطت أخرى في ياعرة

منظومة دفاع جوي لجيش الاحتلال
منظومة دفاع جوي لجيش الاحتلال
الإثنين، 19-08-2024 07:57 ص

الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت إطلاق عدد من الأهداف الجوية المشبوهة من لبنان تجاه مناطق في الجليل الغربي.

اضافة اعلان


وأضاف أن الجيش نجح في اعتراض بعض الأهداف الجوية القادمة من لبنان، لكن بعض هذه الأهداف سقطت في منطقة ياعرة".

gnews

أحدث الأخبار

المسجد الاقصى

فلسطين مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

تعبيرية

تكنولوجيا 5 تطبيقات مفيدة للأطفال عبر الإنترنت

غارة إسرائيلية في لبنان

عربي ودولي الصحة اللبنانية: استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية على بلدة حولا

من موقع الحادث

أخبار محلية حادث سير على إشارات الغاز في عمان

بايدن

فلسطين بايدن: التوصل لاتفاق لوقف النار في غزة ما زال ممكنا

تعبيرية

منوعات طرق هامة لخفض فاتورة الكهرباء في منزلك

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تنجز عددا من مستهدفات قطاع الصناعات الإبداعية

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الصحة الفلسطينية: 4 إصابات برصاص الاحتلال في نابلس



 


الأكثر مشاهدة