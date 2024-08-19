الجيش الإسرائيلي: اعترضنا أهدافا جوية وسقطت أخرى في ياعرة

الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي رصدت إطلاق عدد من الأهداف الجوية المشبوهة من لبنان تجاه مناطق في الجليل الغربي.

اضافة اعلان