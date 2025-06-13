الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 100 مسيّرة إيرانية

وأضاف قائلا "لا نستهدف المنشآت النووية الإيرانية فقط بل الصواريخ الباليستية أيضا"، لافتا إلى أنهم "مستعدون لصد أي هجوم انتقامي إيراني وسنحمي مواطنينا".
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