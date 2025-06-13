الجمعة 2025-06-13 08:06 م
 

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 100 مسيّرة إيرانية

مسيّرة
مسيّرة
 
الجمعة، 13-06-2025 07:18 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي -لفوكس نيوز- إنهم اعترضوا 100 مسيّرة إيرانية، مشيرا إلى أنهم هاجموا إيران سابقا بالصواريخ، وقد يحدث ذلك مجددا خلال ساعات أو أيام.اضافة اعلان


وأضاف قائلا "لا نستهدف المنشآت النووية الإيرانية فقط بل الصواريخ الباليستية أيضا"، لافتا إلى أنهم "مستعدون لصد أي هجوم انتقامي إيراني وسنحمي مواطنينا".
 
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