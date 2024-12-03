الجيش الإسرائيلي: قضينا على ممثل حزب الله في الجيش السوري

وفي وقت سابق قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن إسرائيل استهدفت سيارة على طريق مطار دمشق الدولي اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انفجارها.
ونقلت الوكالة عن مصدر في شرطة ريف دمشق قوله إن "سيارة انفجرت جراء عدوان إسرائيلي استهدفها على طريق مطار دمشق الدولي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
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