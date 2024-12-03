 
الثلاثاء 2024-12-03 08:38 م
 

الجيش الإسرائيلي: قضينا على ممثل حزب الله في الجيش السوري

حزب الله
حزب الله
الثلاثاء، 03-12-2024 07:54 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على ممثل حزب الله بالجيش السوري في غارة جوية على دمشق.اضافة اعلان


وفي وقت سابق قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن إسرائيل استهدفت سيارة على طريق مطار دمشق الدولي اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انفجارها.

ونقلت الوكالة عن مصدر في شرطة ريف دمشق قوله إن "سيارة انفجرت جراء عدوان إسرائيلي استهدفها على طريق مطار دمشق الدولي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الافتتاح

أخبار محلية افتتاح معرض الطفل في تربية لواء قصبة المفرق

صورة تعبيرية

أخبار محلية تعميم يمنع أطباء الأسنان من إجراء مقابلات ونشر إعلانات إلا بعد موافقة النقابة

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن مستثمرًا وظيفته

حزب الله

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: قضينا على ممثل حزب الله في الجيش السوري

مارك روته في استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين

أخبار محلية الملك يلتقي في بروكسل أمين عام الناتو ووزراء خارجية الدول الأعضاء فيه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: وقف النار مع حزب الله لا يعني نهاية الحرب في لبنان

نتنياهو

عربي ودولي الإفراج عن مستشار نتنياهو المتهم بتسريب وثائق

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية انطلاق ملتقى التوجيه المهني والتقني في الأغوار الشمالية



 




الأكثر مشاهدة