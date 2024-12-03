الجيش الإسرائيلي: قضينا على ممثل حزب الله في الجيش السوري

07:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/712171 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي إنه قضى على ممثل حزب الله بالجيش السوري في غارة جوية على دمشق. اضافة اعلان





وفي وقت سابق قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن إسرائيل استهدفت سيارة على طريق مطار دمشق الدولي اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى انفجارها.



ونقلت الوكالة عن مصدر في شرطة ريف دمشق قوله إن "سيارة انفجرت جراء عدوان إسرائيلي استهدفها على طريق مطار دمشق الدولي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.