الإثنين 2026-03-16 06:52 م

الجيش الإسرائيلي: لدينا آلاف الأهداف لقصفها في إيران

إسرائيل تجدد هجماتها على طهران
طهران
 
الأحد، 15-03-2026 10:59 م

الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إن لديه "آلاف الأهداف" المتبقية لقصفها في إيران، في حين دخلت الضربات الإسرائيلية الأميركية ضد إيران أسبوعها الثالث.

وقال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين في مؤتمر صحافي متلفز: "لدينا خطة دقيقة ومعدة مسبقا، وما زال لدينا آلاف الأهداف في إيران ونحدّد كل يوم أهدافا أخرى"، معتبرا أن "النظام أصبح ضعيفا، وسنُضعفه أكثر".

 
 


