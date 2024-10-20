الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة لواء بمعارك جنوب لبنان

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين اثنين اليوم، في شمال قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
لبنان: استشهاد 3 أشخاص في غارات على بعلبك والجنوب
-
السعودية.. إحالة مسؤولين للتحقيق بعد تقرير إخباري
-
30 مليار استرليني تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
-
مستشفى إسرائيلي: استقبلنا 13 جريحا من مناطق القتال بالشمال
-
5 شهداء جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
الاحتلال يشن غارات عنيفة على بيروت
-
الاتحاد الأوروربي يدعو إلى تعزيز مهمة اليونيفيل في لبنان
-
الاحتلال يصدر انذارا بالإخلاء لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت