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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة لواء بمعارك جنوب لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الأحد، 20-10-2024 12:53 ص

الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ضابطا برتبة لواء قتل متأثرا بجراحه بعد إصابته الخطيرة في معركة جنوبي لبنان.

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جنديين اثنين اليوم، في شمال قطاع غزة.

 
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