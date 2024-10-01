الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية داخل لبنان

الوكيل الإخباري- بدأ الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من الثلاثاء عملية عسكرية برية في لبنان، بعد أيام من شن غارات جوية دامية أدت لمقتل أمين عام حزب الله حسن نصر الله والعديد من مساعديه، إلى جانب نحو ألف شخص آخرين في مناطق عديدة من البلاد.

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وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن قوات الجيش بدأت عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.



وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان "بدأنا عملية برية محددة جنوبي لبنان وفقا لقرار المستوى السياسي".



وأضاف أن العملية البرية بدأت قبل ساعات بتوجيه من القيادة السياسية، وتشمل عددا من القرى القريبة من الحدود.



وأوضح أن الجيش يعمل وفقا لخطة منتظمة تشرف عليها هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية.



وقال إن العملية البرية تأتي في إطار تحقيق أهداف الحرب "لإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم". وأضاف "ترافق العملية البرية مساندة جوية ومدفعية".



ونقلت القناة 13 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق صواريخ عدة باتجاه الشريط الحدودي حيث يتوقع احتشاد جنود إسرائيليين.



ونقلت صحيفة معاريف العبرية أنه تم إطلاق 35 صاروخا من لبنان على شمال إسرائيل خلال 40 دقيقة بعد منتصف الليل.



ونقلت "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين قولهم "يبدو أن الغزو البري في لبنان قد بدأ".



ونقلت يسرائيل هيوم أن قوات المشاة الإسرائيلية دخلت إلى لبنان رفقة طيارين من سلاح الجو وقوات المدفعية.



ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن وحدات كوماندوز خاصة من الجيش الإسرائيلي توغلت في الجانب اللبناني.