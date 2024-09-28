الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اغتيال حسن نصر الله والهجوم المقبل

وأضاف هاغاري أنه لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية حتى الآن.
وتابع: سنوجه ضربات جديدة لمبان إستراتيجية لحزب الله.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا لسكان مبان في الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث لأنه سيقصفها.
كما شدد هاغاري على أن الجيش الإسرائيلي على اتصال دائم مع الولايات المتحدة.
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