الجيش الإسرائيلي يتحدث عن اغتيال حسن نصر الله والهجوم المقبل

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الجيش يدرس نتائج الهجوم على القيادة المركزية لحزب الله ومحاولة اغتيال حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت مؤكدا أن الهجوم كان دقيقا.

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وأضاف هاغاري أنه لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية حتى الآن.



وتابع: سنوجه ضربات جديدة لمبان إستراتيجية لحزب الله.



وأوضح أن الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا لسكان مبان في الضاحية الجنوبية ومنطقة الحدث لأنه سيقصفها.