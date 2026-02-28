الجيش الإسرائيلي يجدد الضربات على منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية

08:26 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ موجة جديدة من الضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، وذلك في إطار الهجوم المشترك الذي بدأته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران صباح السبت. اضافة اعلان





وقال الجيش في بيان مقتضب: "بدأ سلاح الجو شن موجة غارات إضافية مستهدفًا في هذه الأثناء مواقع إطلاق صواريخ وأنظمة دفاع جوي في وسط إيران".



كما استُهدفت قاعدة جرف النصر العسكرية العراقية، التي تتمركز فيها كتائب حزب الله الموالية لإيران، بضربات جديدة بعد ساعات قليلة على هجوم نُسب إلى الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل مقاتلين، وفق ما أفادت مصادر عدة.



وأفاد مصدر في الحشد الشعبي، وهو تحالف قوات شبه عسكرية باتت تشكّل جزءاً من القوات الحكومية، بـ"تجدد الغارات على قاعدة جرف النصر". وأكد مصدران في كتائب حزب الله تجدد القصف.





