الجيش الإسرائيلي يخرق خط الانسحاب مع لبنان

الوكيل الإخباري- خرق الجيش الإسرائيلي خط الانسحاب من لبنان عند منطقة خراج في المجيدية الحدودية، حيث توغل لمسافة 400 متر ومن ثم أطلق النار باتجاه رعاة الماشية من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت.

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