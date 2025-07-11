الجيش الإسرائيلي يخرق خط الانسحاب مع لبنان

وأضاف المصدر، "تم أيضا إلقاء مسيّرات إسرائيلية قنابل باتجاه عدد من البلدات الحدودية، لا سيما كفركلا والضهيرة. وفجّر الجيش الإسرائيلي، عددا من المنازل عند الأطراف الشرقية لبلدة بليدا بعد توغله لقرابة 800 متر داخل الأراضي اللبنانية".
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