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الجيش الإسرائيلي يخرق خط الانسحاب مع لبنان

علم لبنان
لبنان
 
الجمعة، 11-07-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري-    خرق الجيش الإسرائيلي خط الانسحاب من لبنان عند منطقة خراج في المجيدية الحدودية، حيث توغل لمسافة 400 متر ومن ثم أطلق النار باتجاه رعاة الماشية من دون وقوع إصابات، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت.

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وأضاف المصدر، "تم أيضا إلقاء مسيّرات إسرائيلية قنابل باتجاه عدد من البلدات الحدودية، لا سيما كفركلا والضهيرة. وفجّر الجيش الإسرائيلي، عددا من المنازل عند الأطراف الشرقية لبلدة بليدا بعد توغله لقرابة 800 متر داخل الأراضي اللبنانية".

 
 
gnews

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