الجيش الإسرائيلي يدعو سكان النبطية و25 بلدة وقرية إلى إخلائها

وتقع النبطية في منطقة تتوسط مدن وقرى سلسلة جبال لبنان الجنوبي، وهي حلقة وصل بين الساحل والجبل والداخل، وتبعد نحو 70 كيلومترا عن بيروت.
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