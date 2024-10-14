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الجيش الإسرائيلي يدعو سكان النبطية و25 بلدة وقرية إلى إخلائها

قصف الاحتلال على الأراضي اللبنانية
قصف الاحتلال على الأراضي اللبنانية
الإثنين، 14-10-2024 01:54 م

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي دعا سكان النبطية و25 بلدة وقرية في إقليم التفاح إلى إخلائها والانتقال إلى شمال نهر الأوّلي.

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وتقع النبطية في منطقة تتوسط مدن وقرى سلسلة جبال لبنان الجنوبي، وهي حلقة وصل بين الساحل والجبل والداخل، وتبعد نحو 70 كيلومترا عن بيروت.

 
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