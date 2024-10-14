الجيش الإسرائيلي يدعو سكان النبطية و25 بلدة وقرية إلى إخلائها

الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي دعا سكان النبطية و25 بلدة وقرية في إقليم التفاح إلى إخلائها والانتقال إلى شمال نهر الأوّلي.

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