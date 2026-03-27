الجيش الإسرائيلي يستهدف مفاعل آراك للمياه الثقيلة في وسط إيران

الجيش الإسرائيلي يستهدف مفاعل آراك للمياه الثقيلة في وسط إيران
الجيش الإسرائيلي يستهدف مفاعل آراك للمياه الثقيلة في وسط إيران
 
الجمعة، 27-03-2026 08:44 م
الوكيل الإخباري-   أكد الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه استهدف مفاعل آراك النووي العامل بالمياه الثقيلة في وسط إيران، في اليوم الثامن والعشرين من الحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعيد تقارير إعلامية إيرانية عن ضربات أميركية-إسرائيلية طالت الموقع.اضافة اعلان


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قبل وقت قصير مفاعل المياه الثقيلة في آراك بوسط إيران"، معتبراً أنه "موقع رئيسي لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية".

وأضاف الجيش أنه "لن يسمح للنظام الإيراني" بمواصلة تطوير برنامجه النووي، معتبراً أن هذا البرنامج "يشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل وللعالم بأسره".

وكانت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أفادت بأن غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت الجمعة مصنعا لمعالجة اليورانيوم في وسط إيران.

وقالت المنظمة عبر قناتها على تلغرام: "استُهدفت منشأة أردكان الواقعة في محافظة يزد، قبل دقائق في هجوم شنّه العدو الأميركي الصهيوني"، لافتة إلى أن الهجوم "لم يسفر عن أي تسرب لمواد مشعة".
 
 


