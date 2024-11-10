الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول حرق جنوده علم لبنان

وكتب في بيان باللغة العربية على منصة "إكس": "حربنا ضد حزب الله الإرهابي، الذي لم يكن يوما لبنانيا لا في العقيدة، ولا الفكر، ولا الهوية. ومن هنا، نعتبر قيام بعض الجنود على حرق العلم اللبناني في جنوب لبنان عملا مخالفا للتعليمات ولا يليق بقيم جيش الدفاع ولا يتماشى مع أهداف نشاطاتنا العسكرية في لبنان".
وفي وقت سابق، ظهر جنود إسرائيليون في فيديو استفزازي يدنسون علم لبنان وسط ضحكاتهم من شرفة أحد المنازل في جنوب لبنان، مشيرين بأيديهم إلى الدمار الذي تسببوا به في المنطقة.
روسيا اليوم
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