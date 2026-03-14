الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان أحياء في تبريز إخلاء منازلهم

الوكيل الإخباري- أصدر الجيش الإسرائيلي، السبت، أوامر لسكان منطقة صناعية في غرب تبريز شمالي إيران بإخلاء المنطقة تحسبا لعمليات عسكرية "خلال الساعات المقبلة".





وكتب الجيش الإسرائيلي عبر منصة "إكس" في منشور أرفقه بخريطة، "من أجل سلامتكم وصحتكم، نطلب منكم مغادرة المنطقة فورا".



غير أنّ المعنيين بالتحذير قد لا يتسنّى لهم قراءته إذ إن الإنترنت مقطوع في إيران منذ أسبوعين.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.









