الأربعاء 2025-05-14 10:37 ص
 

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخ أُطلق من اليمن

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 14-05-2025 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن، في أعقاب انطلاق صافرات الإنذار التي دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل.اضافة اعلان


وأكد الجيش في بيان رسمي أن تفعيل صافرات الإنذار جاء وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، موضحًا أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخًا واحدًا أُطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في عدة مناطق.

وأشار إلى أنه تم اعتراض الصاروخ في وقت قصير بعد إطلاقه، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

والمفاجأة كانت في إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الماضي، وقف العملية العسكرية ضد الحوثيين، قائلًا: "إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر"، مضيفًا أنهم "استسلموا".

في حين أكد عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد الملك العجري، أن "إسرائيل خارج هذا الاتفاق".

روسيا اليوم
 
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