الجيش الإسرائيلي يعلن الوصول إلى نهر الليطاني

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قوات الفرقة 91 تواصل عمليات التمشيط لتطهير أوكار الإرهاب، وبحثا عن الوسائل القتالية ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية وسط المناطق الوعرة، والحضرية والجبلية جنوب لبنان والتي تم منها تنفيذ مخططات إرهابية استهدفت بلدات الشمال".
وأضاف: "داهمت قوات فريق القتال التابع للواء الكوماندوز في منطقة وادي السلوقي بنى تحتية إرهابية، حيث عثرت القوات على مئات الوسائل القتالية و صادرتها، كما عثرت على عشرات البنى التحتية تحت الأرض وعلى العشرات من منصات إطلاق القذائف الصاروخية الجاهزة للإطلاق".
وتابع البيان: "وفي منطقة نهر الليطاني، داهم فريق القتال التابع للواء "ألكسندروني" الذي يتضمن قوات الاحتياط التابعة للواء 769، والوحدة الخاصة للواء "غولاني" و وحدة "شالداغ" العديد من البنى التحتية الإرهابية التي تمت تخبئتها وسط تضاريس مركبة وذلك بناء على ورود مؤشرات استخباراتية".
سكاي نيوز
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