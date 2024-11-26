 
الثلاثاء 2024-11-26 03:25 م
 

الجيش الإسرائيلي يعلن الوصول إلى نهر الليطاني

قوات إسرائيلية
قوات إسرائيلية
الثلاثاء، 26-11-2024 03:16 م
الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قوات الفرقة 91 وصلت إلى منطقة وادي السلوقي ونهر الليطاني.اضافة اعلان


وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قوات الفرقة 91 تواصل عمليات التمشيط لتطهير أوكار الإرهاب، وبحثا عن الوسائل القتالية ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية وسط المناطق الوعرة، والحضرية والجبلية جنوب لبنان والتي تم منها تنفيذ مخططات إرهابية استهدفت بلدات الشمال".

وأضاف: "داهمت قوات فريق القتال التابع للواء الكوماندوز في منطقة وادي السلوقي بنى تحتية إرهابية، حيث عثرت القوات على مئات الوسائل القتالية و صادرتها، كما عثرت على عشرات البنى التحتية تحت الأرض وعلى العشرات من منصات إطلاق القذائف الصاروخية الجاهزة للإطلاق".

وتابع البيان: "وفي منطقة نهر الليطاني، داهم فريق القتال التابع للواء "ألكسندروني" الذي يتضمن قوات الاحتياط التابعة للواء 769، والوحدة الخاصة للواء "غولاني" و وحدة "شالداغ" العديد من البنى التحتية الإرهابية التي تمت تخبئتها وسط تضاريس مركبة وذلك بناء على ورود مؤشرات استخباراتية".

سكاي نيوز
 
gnews

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