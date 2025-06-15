الأحد 2025-06-15 06:01 م
 

الجيش الإسرائيلي يعلن خفض مستوى الإنذار والسماح للسكان بمغادرة الملاجئ

إسرائيليون يتوجهون للاحتماء في ملجأ
إسرائيليون يتوجهون للاحتماء في ملجأ
 
الأحد، 15-06-2025 05:02 م
الوكيل الإخباري-   سمح الجيش الإسرائيلي الأحد للسكان بمغادرة الملاجئ التي كان طلب منهم النزول إليها بعد رصد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران.اضافة اعلان


وقال الجيش الاسرائيلي في بيان له إنه بعد تقييم الوضع، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه يسمح بمغادرة الأماكن المحمية في كل أنحاء إسرائيل.

وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف "نقطة اللاعودة".

وردّت إيران التي تنفي نيتها تطوير أسلحة نووية، بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، مؤكدة استهداف منشآت عسكرية.
 
gnews

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