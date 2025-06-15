الجيش الإسرائيلي يعلن خفض مستوى الإنذار والسماح للسكان بمغادرة الملاجئ

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان له إنه بعد تقييم الوضع، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية أنه يسمح بمغادرة الأماكن المحمية في كل أنحاء إسرائيل.
وأطلقت إسرائيل فجر الجمعة هجوما واسع النطاق على إيران استهدف أكثر من مئتي موقع عسكري ونووي وأسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف "نقطة اللاعودة".
وردّت إيران التي تنفي نيتها تطوير أسلحة نووية، بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، مؤكدة استهداف منشآت عسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: مقتل 14 عالما نوويا إيرانيا بهجمات إسرائيلية منذ الجمعة
-
فرنسا تندد بخطر النووي الإيراني وتدعو لتفعيل الدبلوماسية
-
ترامب: سأعقد اتفاقا بين إيران وإسرائيل
-
رصد اطلاق صواريخ إيرانية وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل
-
إيران تنفي أنها طلبت من قبرص توصيل رسائل إلى إسرائيل
-
نتنياهو: إيران ستدفع "ثمنا باهظا جدا" لمقتل مدنيين في إسرائيل
-
بسبب تهديدات كبيرة .. إسرائيل تحذر مواطنيها من العودة عبر الأردن أو سيناء
-
وكالة تسنيم: تفعيل الدفاعات الجوية في مناطق عدة بطهران