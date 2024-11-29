 
الجمعة 2024-11-29 11:30 ص
 

الجيش الإسرائيلي يعلن 68 قرية "محظورة" جنوب لبنان

آثار قصف على الجنوب اللبناني
آثار قصف على الجنوب اللبناني
الجمعة، 29-11-2024 09:45 ص
الوكيل الإخباري-  حظر الجيش الإسرائيلي على اللبنانيين، الجمعة، الانتقال جنوبا إلى عشرات القرى ومحيطها "حتى إشعار آخر".اضافة اعلان


وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس"، 68 قرية "محظورة" جنوب لبنان، مرفقا منشوره بخريطة توضيحية.

وقال: "حتى إشعار آخر، يحظر عليكم الانتقال جنوبا" إلى هذه القرى، متابعا أن الجيش الإسرائيلي "لا ينوي استهدافكم، لذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا".

واعتبر المتحدث أن "كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

وذكرت إسرائيل أنها فتحت النار الخميس على من وصفتهم بأنهم "مشتبه بهم" قدموا في مركبات وصلت إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، وقالت إن هذا يمثل خرقا للهدنة مع حزب الله التي دخلت حيز التنفيذ صباح الأربعاء.

سكاي نيوز
 
gnews

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