الجيش الإسرائيلي يقر بمواصلة تدمير بنى تحتية بجنوب لبنان

الأربعاء، 29-04-2026 09:20 ص
الوكيل الإخباري-   قال الجيش الإسرائيلي إن لواء غفعاتي يواصل تدمير ما وصفه بـ"بنى تحتية لحزب الله" في ما يسميه "منطقة خط الدفاع الأمامي" في جنوب لبنان.اضافة اعلان


ويأتي هذا الإقرار بعد ما ورد في صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي نقلت عن قائد في الجيش الإسرائيلي قوله إن "المهمة الوحيدة للجيش الإسرائيلي هي مواصلة التدمير إذ لا توجد مهام أخرى غير ذلك".

كما نقلت هآرتس عن قائد آخر بالجيش الإسرائيلي قوله: "نحن لا نتحدث عن تدمير بنية تحتية إرهابية بل نحن ندمر كل شيء".
 
 


تعبيرية

