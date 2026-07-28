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الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا في مجدل زون جنوبي لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:46 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأناضول بأن الجيش الإسرائيلي نفذ -اليوم الثلاثاء- تفجيرا ضخما في بلدة مجدل زون بقضاء صور جنوبي لبنان، في انتهاك جديد لاتفاق "صيغة الإطار" الموقع بين لبنان وإسرائيل.اضافة اعلان


وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا ضخما في البلدة الواقعة جنوب مدينة صور الساحلية، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة الانفجار أو ما إذا كان قد أسفر عن أضرار أو إصابات.

وتقع مجدل زون ضمن المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل أجزاء منها في جنوب لبنان، في ظل استمرار التوتر على الحدود.

ويأتي التفجير رغم اتفاق "صيغة الإطار" الموقع بين بيروت وتل أبيب في 26 يونيو/حزيران الماضي برعاية أمريكية، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.
 
 


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