الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا في مجدل زون جنوبي لبنان

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا ضخما في البلدة الواقعة جنوب مدينة صور الساحلية، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل بشأن طبيعة الانفجار أو ما إذا كان قد أسفر عن أضرار أو إصابات.
وتقع مجدل زون ضمن المناطق التي لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل أجزاء منها في جنوب لبنان، في ظل استمرار التوتر على الحدود.
ويأتي التفجير رغم اتفاق "صيغة الإطار" الموقع بين بيروت وتل أبيب في 26 يونيو/حزيران الماضي برعاية أمريكية، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق في جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها.
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