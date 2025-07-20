الأحد 2025-07-20 07:17 م
 

الجيش الإيراني: أنظمتنا الدفاعية أحبطت خطط العدو

ت
أرشيفية
 
الأحد، 20-07-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري- أكد الأدميرال محمود الموسوي نائب قائد العمليات بالجيش الإيراني أن بلاده تمكنت من تأمين أجوائها بالكامل بأنظمة الدفاع الجوي واستبدال الأنظمة المتضررة بأخرى جديدة.

وقال موسوي في تصريح: "تمكّنا من تغطية أجواء البلاد وتأمين سلامة الأجواء الإيرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي المتوفرة، واستبدال الأنظمة التي تضررت بأنظمة جديدة".

اضافة اعلان


وأردف قائلا: "الكيان الصهيوني المجرم نفّذ هجوما جبانا على الأراضي الإيرانية، وكان يسعى لتحقيق أهداف من هذا العدوان.. قدرات القوات المسلحة الإيرانية أكبر من أن يتمكن الكيان الصهيوني غير الشرعي من مجاراتها، لكنّ داعمي هذا الكيان المغتصب قدّموا له المساعدة منذ شهور من خلال جمع المعلومات، ونحن نحمّل الولايات المتحدة مسؤولية التورط في هذه الجريمة إلى جانب الكيان الصهيوني".

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي ما الذي دفع البيت الأبيض لوصف نتنياهو بـ"الطفل المتهور" ؟

ا

أخبار محلية البريد الأردني ومركز التوثيق الملكي ينظمان معرض "البرق والبريد والهاتف"

العودات: التحديث السياسي وفر بيئة آمنة لمشاركة الشباب

أخبار محلية العودات: التحديث السياسي وفر بيئة آمنة لمشاركة الشباب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي "ثلاثة أيام راحة".. نتنياهو يفلت مؤقتًا من قاعة المحكمة

ل

أخبار محلية "الأحوال المدنية" و"حرير" تنظمان نشاطا حول الأطفال المصابين بالسرطان

ل

عربي ودولي أول تعليق للوزيرة المصرية المستقيلة من منصبها

الكوابيس تلاحق الناجي الوحيد من كارثة تحطم الطائرة الهندية

منوعات الكوابيس تلاحق الناجي الوحيد من كارثة تحطم الطائرة الهندية

ا

شؤون برلمانية كتلة تقدم النيابية تبحث خطة عملها للمرحلة المقبلة



 
 





الأكثر مشاهدة