الجيش الإيراني: أنظمتنا الدفاعية أحبطت خطط العدو

وقال موسوي في تصريح: "تمكّنا من تغطية أجواء البلاد وتأمين سلامة الأجواء الإيرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي المتوفرة، واستبدال الأنظمة التي تضررت بأنظمة جديدة".
وأردف قائلا: "الكيان الصهيوني المجرم نفّذ هجوما جبانا على الأراضي الإيرانية، وكان يسعى لتحقيق أهداف من هذا العدوان.. قدرات القوات المسلحة الإيرانية أكبر من أن يتمكن الكيان الصهيوني غير الشرعي من مجاراتها، لكنّ داعمي هذا الكيان المغتصب قدّموا له المساعدة منذ شهور من خلال جمع المعلومات، ونحن نحمّل الولايات المتحدة مسؤولية التورط في هذه الجريمة إلى جانب الكيان الصهيوني".
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