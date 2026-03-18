الجيش الإيراني يتوعد بـ"الثأر" لمقتل لاريجاني

وقال حاتمي في بيان "سيكون رد إيران على اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي حاسما وباعثا على الندم"، مضيفا "سيتم أخذ ثأر دمه".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان الأربعاء، أنه أطلق موجة صواريخ بالستية على وسط إسرائيل "انتقاما لعلي لاريجاني ورفاقه".
وأعلنت إيران رسميا ليل الثلاثاء مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكم، بعد ساعات من إعلان إسرائيل اغتياله في ضربة جوية.
تفاصيل إعلان تشييع علي لاريجاني بعد تأكيد مقتله