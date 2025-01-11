الجيش الروسي يحرر بلدة جديدة في دونيتسك

وذكرت الدفاع الروسية أن الوزير أندريه بيلاوسوف هنأ اللواء 74 للمشاة الآلي الحرس المنفصل قيادة وأفرادا على تحرير شيفتشينكو.
وحسب بيانات التقرير اليومي للدفاع الروسية، فإن إجمالي خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي وصل إلى نحو 1400 عسكري.
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