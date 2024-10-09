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الجيش الروسي يحرر مركزين سكنيين في كورسك

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 09-10-2024 03:41 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور كورسك واصلت تنفيذ عملياتها الهجومية، وحررت قريتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي.

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها أن قوات "الشمال" ضربت تشكيلات من 10 ألوية أوكرانية في محيط 4 بلدات وقرى حدودية بمقاطعة كورسك، كما صدت هجومين للجيش الأوكراني خسر خلالهما العدو نحو 20 جنديا بين قتيل وجريح.

واستهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية تجمعات للقوات والمعدات التابعة لـ 9 ألوية أوكرانية في محيط 14 بلدة وقرية في مناطق كورسك الحدودية.

وشنت قوات الطيران العملياتي التكتيكي والصواريخ ضربات على مناطق تمركز واحتياطيات 8 ألوية للجيش الأوكراني في محيط 11 مركزا سكنيا في أراضي مقاطعة سومي الأوكرانية المجاورة.

وفقد الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي نحو 100 جندي، ليرتفع بذلك إجمالي الخسائر التي تكبدها على محور كورسك منذ بداية القتال إلى أكثر من 21350 عسكريا، إضافة إلى 136 دبابة و66 مركبة مشاة قتالية، و98 ناقلة جند مدرعة، و891 مركبة قتالية مدرعة وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى.

 
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