الجيش الروسي يحرر مركزين سكنيين في كورسك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" على محور كورسك واصلت تنفيذ عملياتها الهجومية، وحررت قريتي نوفايا سوروتشينا وبوكروفسكي.

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