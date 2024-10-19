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الجيش الروسي يسقط 16 طائرة بدون طيار أوكرانية الليلة الماضية

نظام دفاع جوي روسي
نظام دفاع جوي روسي
السبت، 19-10-2024 10:39 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع أن وسائط الدفاع الجوي بالجيش الروسي، اعترضت وأسقطت خلال الليلة الماضية 16 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وروستوف.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم السبت: "في الفترة من الساعة 00:00 إلى الساعة 06:00 من يوم 19 أكتوبر بتوقيت موسكو، تم التصدي لمحاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف على الأراضي الروسية. دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 16 طائرة أوكرانية بدون طيار".

وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة أنه تم إسقاط 13 مسيرة جوية معادية فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار بسبب الهجمات الأوكرانية هذه.

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RT

 
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