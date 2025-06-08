الأحد 2025-06-08 02:27 م
 

الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 08-06-2025 01:12 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الروسي الأحد شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك المتاخمة لدونيتسك في شرق أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ثلاثة أعوام.اضافة اعلان


وقال الجيش عبر تلغرام إن "وحدات من الفرقة 90 المدرعة بلغت الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل شن هجوم على أراضي منطقة دنيبروبتروفسك".
 
gnews

أحدث الأخبار

شهيد باستهداف الاحتلال خيام النازحين بالمواصي

فلسطين شهيد باستهداف الاحتلال خيام النازحين بالمواصي

أحد أفراد الدفاع المدني في غزة

فلسطين جيش الاحتلال يتهم المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بـ "الإرهاب"

أرشيفية

أخبار محلية إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة لسوريا في 5 أشهر عبر الأردن

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

جيش الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي جيش الاحتلال يقول إنه استهدف أحد عناصر حماس في جنوب سوريا

ارشيفية

أخبار محلية الأمن العام يشدد على إجراءات السلامة للوقاية من الحوادث خلال الأيام المقبلة

ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات

عربي ودولي ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات

22.763 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية أيار

أخبار محلية 22.763 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية أيار



 
 





الأكثر مشاهدة