الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الروسي الأحد شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك المتاخمة لدونيتسك في شرق أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من ثلاثة أعوام. اضافة اعلان





وقال الجيش عبر تلغرام إن "وحدات من الفرقة 90 المدرعة بلغت الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل شن هجوم على أراضي منطقة دنيبروبتروفسك".