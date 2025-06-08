الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية

وقال الجيش عبر تلغرام إن "وحدات من الفرقة 90 المدرعة بلغت الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية وتواصل شن هجوم على أراضي منطقة دنيبروبتروفسك".
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