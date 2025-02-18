الجيش السوداني والقوة المشتركة تتصدي لهجوم "الدعم السريع" على معسكر زمزم

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن القوات المسلحة والقوة المشتركة تصدت لهجوم شنته قوات "الدعم السريع" على معسكر زمزم للنازحين جنوب غربي مدينة الفاشر.

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