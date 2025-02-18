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الجيش السوداني والقوة المشتركة تتصدي لهجوم "الدعم السريع" على معسكر زمزم

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 18-02-2025 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن القوات المسلحة والقوة المشتركة تصدت لهجوم شنته قوات "الدعم السريع" على معسكر زمزم للنازحين جنوب غربي مدينة الفاشر.

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وقالت الوكالة في بيان: "صدت القوات المسلحة والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح باسناد من سلاح الجو والمستنفرين وقوات الدفاع عن النفس (قشن) اليوم (الاثنين)، هجوما شنته مليشيا آل دقلو الإرهابية على معسكر زمزم للنازحين جنوب غرب مدينة الفاشر".

وأضافت: "تمكنت القوات من تدمير عدة مركبات قتالية، وكبدتهم (الدعم السريع) خسائر في الأرواح والعتاد، ولاذ من تبقي منهم بالفرار والهروب إلى خارج المعسكر محتميا بالمزارع، بينما توجه الآخرون منهم صوب منطقة عرب بشير، والمناطق المجاورة".

وأكدت الفرقة السادسة مشاة في الجيش السوداني بحسب إيجازها الصحفي، "خلو معسكر زمزم من المليشيا، وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما". كما جددت الفرقة استعداد القوات وجاهزيتها للتعامل مع أي هجوم محتمل في المعسكر.

ويأتي الهجوم عقب هدوء في معسكر زمزم استمر لأيام. ووفقا لتصريحات مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور فإن الهجوم الذي جرى في زمزم الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 25 شخصا من بينهم نساء وأطفال وإصابة 47 آخرين، واختطاف 9 أشخاص بجانب حرق 37 منزلا و8 آلاف محل تجاري وعدد من المساجد والمدارس. وخروج 11 من آبار الماء عن الخدمة ونهب مئات المركبات.

 
gnews

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