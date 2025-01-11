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الجيش السوداني يحرز تقدما نحو استعادة مدينة ود مدني

السودان
السودان
السبت، 11-01-2025 09:26 م
الوكيل الإخباري-   قال الجيش السوداني في بيان السبت إنه يحرز تقدما نحو استعادة مدينة ود مدني من قوات الدعم السريع.اضافة اعلان


ونشر الجيش مقطعا مصورا بدا أنه يظهر قوات داخل المدينة، وهي عاصمة ولاية الجزيرة.
 
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