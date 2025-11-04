الجيش السوداني يدرس خطة الهدنة الأمريكية والأمم المتحدة تدعو لإنهاء العنف

واجتمعت لجان الأمن والدفاع في الجيش السوداني يوم الثلاثاء لمناقشة الخطة، وفقا للمصادر.
وأضافت المصادر أن الجيش يواجه صعوبة في اتخاذ قرار بشأن مواصلة القتال أو الموافقة على الخطة الأمريكية.
