الثلاثاء 2025-11-04 10:25 م
 

الجيش السوداني يدرس خطة الهدنة الأمريكية والأمم المتحدة تدعو لإنهاء العنف

الثلاثاء، 04-11-2025 08:50 م

الوكيل الإخباري- يدرس الجيش السوداني اقتراحا أمريكيا بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر لإنهاء الأعمال العدائية في السودان التي أثارت قلقا عالميا بشأن مزاعم ارتكاب فظائع جماعية.

وتضغط مصر حليفة الولايات المتحدة التي تربطها علاقات وثيقة بالقوات المسلحة السودانية، على الجيش في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لقبول اقتراح واشنطن، بحسب أشخاص مطلعين على المحادثات طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً عن الأمر.


واجتمعت لجان الأمن والدفاع في الجيش السوداني يوم الثلاثاء لمناقشة الخطة، وفقا للمصادر.


وأضافت المصادر أن الجيش يواجه صعوبة في اتخاذ قرار بشأن مواصلة القتال أو الموافقة على الخطة الأمريكية.

 

