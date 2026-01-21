الجيش السوداني يدرس مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة

12:39 م

الوكيل الإخباري- يناقش الجيش السوداني الأربعاء مقترحا سعوديا أميركيا جديدا للهدنة وإنهاء الحرب مع قوات الدعم السريع المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، على ما أفاد مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية.





وقال المصدر الحكومي "يعقد مجلس الأمن والدفاع (برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان) الأربعاء اجتماعا لمناقشة المبادرة السعودية الأميركية للهدنة الإنسانية وإعلان وقف إطلاق النار".



وقد فشلت الجهود الدبلوماسية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إنهاء الحرب أو التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.



ورفض قائد الجيش في تشرين الثاني الماضي مقترحا للهدنة قدمته الرباعية الدولية حول السودان التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.



واستضافت القاهرة الأسبوع الماضي اجتماعا رفيع المستوى جمع الرباعية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ودولا أخرى لمناقشة جهود السلام التي لم تحقق الكثير من التقدم.

