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الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان-الأبيّض

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السودان
 
الإثنين، 27-07-2026 12:41 م

الوكيل الإخباري-   استعاد الجيش السوداني السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيّض التي كانت قوات الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل، وفق ما أفاد مصدران عسكريان الاثنين.

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وأوضح أحد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لكونهما غير مخوّلين التحدث إلى وسائل الإعلام، أن السيطرة على طريق أم درمان-الأبيّض دفع قوات الدعم السريع التي تتحارب مع الجيش نحو الغرب، بعيدا عن عاصمة ولاية شمال كردفان. كما أنه يفتح طريق إمداد ثان إلى الأبيّض وما بعدها.

 
 


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