الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان-الأبيّض

وأوضح أحد المصدرين اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لكونهما غير مخوّلين التحدث إلى وسائل الإعلام، أن السيطرة على طريق أم درمان-الأبيّض دفع قوات الدعم السريع التي تتحارب مع الجيش نحو الغرب، بعيدا عن عاصمة ولاية شمال كردفان. كما أنه يفتح طريق إمداد ثان إلى الأبيّض وما بعدها.
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