الجيش السوداني يستعيد السيطرة على طريق أم درمان-الأبيّض

الوكيل الإخباري- استعاد الجيش السوداني السيطرة على طريق رئيسي يربط الخرطوم بمدينة الأبيّض التي كانت قوات الدعم السريع تسعى إلى تطويقها بالكامل، وفق ما أفاد مصدران عسكريان الاثنين.

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