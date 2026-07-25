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الجيش السوداني يسيطر على أم سيالة إثر معارك مع قوات الدعم السريع

الجيش السوداني يسيطر على أم سيالة إثر معارك مع قوات الدعم السريع
ارشيفية
 
السبت، 25-07-2026 05:48 م

الوكيل الإخباري-   أفاد مصادر بأن قوات من الفرقة 18 كوستي التابعة للجيش السوداني في ولاية النيل الأبيض سيطرت على منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان،عقب هجوم استهدف مواقع قوات الدعم السريع.

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وأوضح المصدر أن قوات مساندة للجيش، من بينها القوة المشتركة، شاركت في العملية العسكرية التي انتهت باستعادة المنطقة من قبضة قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق السبت، نفذ سلاح الجو السوداني غارات استهدفت مواقع وتحركات قوات الدعم السريع على طريق الصادرات بولاية شمال كردفان، كما شن ضربة جوية وصفها المصدر بـ"الدقيقة" في محيط منطقة أم بادر، استهدفت تجمعات وآليات عسكرية تابعة للدعم السريع.

وتمكنت القوات المسلحة السودانية من استعادة السيطرة على عدد من المحاور الاستراتيجية في محيط مدينة الأبيض وصولا إلى منطقة البركة، عقب عمليات عسكرية نفذت خلال الساعات الماضية.

 
 


gnews

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