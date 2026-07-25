الجيش السوداني يسيطر على أم سيالة إثر معارك مع قوات الدعم السريع

الوكيل الإخباري- أفاد مصادر بأن قوات من الفرقة 18 كوستي التابعة للجيش السوداني في ولاية النيل الأبيض سيطرت على منطقة أم سيالة بولاية شمال كردفان،عقب هجوم استهدف مواقع قوات الدعم السريع.

اضافة اعلان