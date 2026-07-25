الجيش السوداني يسيطر على أم سيالة إثر معارك مع قوات الدعم السريع

وفي وقت سابق السبت، نفذ سلاح الجو السوداني غارات استهدفت مواقع وتحركات قوات الدعم السريع على طريق الصادرات بولاية شمال كردفان، كما شن ضربة جوية وصفها المصدر بـ"الدقيقة" في محيط منطقة أم بادر، استهدفت تجمعات وآليات عسكرية تابعة للدعم السريع.
وتمكنت القوات المسلحة السودانية من استعادة السيطرة على عدد من المحاور الاستراتيجية في محيط مدينة الأبيض وصولا إلى منطقة البركة، عقب عمليات عسكرية نفذت خلال الساعات الماضية.
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