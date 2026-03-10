الجيش السوري: قذائف أطلقت من لبنان غرب دمشق وحزب الله وراء الهجوم

الوكيل الإخباري- قالت هيئة العمليات في الجيش السوري فجر الثلاثاء، إن قذائف مدفعية سقطت على الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، مشيرة إلى أنها أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وأضافت الهيئة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن حزب الله اللبناني هو من أطلق القذائف باتجاه نقاط للجيش العربي السوري قرب سرغايا.