الثلاثاء 2026-03-10 03:18 ص

الجيش السوري: قذائف أطلقت من لبنان غرب دمشق وحزب الله وراء الهجوم

أفراد من الجيش السوري
أفراد من الجيش السوري
 
الثلاثاء، 10-03-2026 03:01 ص

الوكيل الإخباري-   قالت هيئة العمليات في الجيش السوري فجر الثلاثاء، إن قذائف مدفعية سقطت على الأراضي السورية قرب بلدة سرغايا غرب دمشق، مشيرة إلى أنها أطلقت من الأراضي اللبنانية.

وأضافت الهيئة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن حزب الله اللبناني هو من أطلق القذائف باتجاه نقاط للجيش العربي السوري قرب سرغايا.

 

وأوضحت الهيئة أنها رصدت وصول تعزيزات لحزب الله إلى الحدود السورية اللبنانية، مؤكدة أن الجيش يقوم بالمراقبة وتقييم الموقف.

 
 


