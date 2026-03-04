الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق

وذكرت الهيئة أن هذا التعزيز يأتي لحماية وضبط الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية.
وأضافت أن الوحدات المنتشرة تتبع لقوات حرس الحدود وكتائب استطلاع؛ لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس الوزراء السعودي: المملكة تقف مع الدول التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني
-
عطل يضرب موقع "فيسبوك" عالمياً
-
رئيس الوزراء الكندي يدعو إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط
-
قطر: إيران استهدفت قاعدة العديد دون وقوع خسائر بشرية
-
إسرائيل تعلن أنها ضربت موقعا نوويا سريا تحت الأرض شرق طهران
-
الدوحة: القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني داخل قطر
-
المستشار الألماني: لم تطلب الولايات المتحدة ولا إسرائيل مساهمة عسكرية من ألمانيا
-
روبيو: نواصل جهود إجلاء الرعايا الأميركيين من الشرق الأوسط