الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عن تعزيز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق.

وذكرت الهيئة أن هذا التعزيز يأتي لحماية وضبط الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية.