الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق

أول رد من سوريا بعد ما قام به الكيان في بلدة بيت الجن
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عن تعزيز انتشاره على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق.

وذكرت الهيئة أن هذا التعزيز يأتي لحماية وضبط الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية.


وأضافت أن الوحدات المنتشرة تتبع لقوات حرس الحدود وكتائب استطلاع؛ لمراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة التهريب.

 
 


