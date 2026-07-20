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الجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات

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أرشيفية
 
الإثنين، 20-07-2026 07:04 م

الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، مشيرة إلى أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناجمة عن عمليات اعتراض تنفذها الدفاعات الجوية.

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ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.


يأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري في المنطقة منذ أكثر من أسبوع، مع تعرض عدد من دول المنطقة لعدوان إيراني، استهدف مناطق مدنية ومنشآت مختلفة، فيما أعلنت الدول ودفاعات جوية اعتراض طائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية.


وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها بدأت، فجر الاثنين تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وذلك لليلة التاسعة على التوالي.


وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، فجر الاثنين، إطلاق صافرات الإنذار، تحذيرا من تهديدات جوية، في ظل تجدد العدوان الإيراني على دول في المنطقة.

 
 


gnews

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