الجيش اللبناني: خطة حصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة

الخميس، 08-01-2026 10:01 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش اللبناني، الخميس، أن خطته الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض.

وأوضح الجيش، في بيان، أن المرحلة الأولى ركزت على بسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

 
 


