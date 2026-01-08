الجيش اللبناني: خطة حصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني، الخميس، أن خطته الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض.

اضافة اعلان