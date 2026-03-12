الخميس 2026-03-12 10:18 ص

الجيش اللبناني يؤكد تمسكه بالمصلحة الوطنية العليا وحماية وحدة البلاد

الخميس، 12-03-2026 09:19 ص
الوكيل الإخباري-   أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن المؤسسة العسكرية عازمة على بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها، مشدداً على التزامها "بالمصلحة الوطنية العليا حفاظاً على وحدة البلاد".اضافة اعلان


وجاءت تصريحات قائد الجيش خلال تفقده، اليوم الخميس، قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة مرجعيون، حيث اطّلع على الوضع العملياتي في قطاع جنوب الليطاني، والتقى الضباط والعسكريين، منوهاً بصمودهم وتضحياتهم وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال مناطق مختلفة من لبنان وتؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى.

وقال هيكل: "الجيش هو الحل لخلاص لبنان، وضمانة وحدته. حملات التجني لن تثني المؤسسة عن أداء واجبها. إن البزة العسكرية التي تضم أبناء المؤسسة تنتمي إلى الوطن بمختلف مناطقه وأطيافه.
المرحلة صعبة والتحديات كبيرة، لكن تبقى عزيمتنا وقوتنا وإيماننا بقدسية مهمتنا هي الأساس لنجاحنا".

ودعا العماد هيكل العسكريين إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تحاول النيل من المؤسسة العسكرية.

بعد تفقده للواء السابع، انتقل قائد الجيش إلى بلدة القليعة - مرجعيون، حيث قدم التعازي لكاهن رعية مار جرجس – القليعة، الخوري بيار ميلاد الراعي، الذي قُتل نتيجة اعتداء بقصف على البلدة.

روسيا اليوم 
 
 


