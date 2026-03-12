الجيش اللبناني يؤكد تمسكه بالمصلحة الوطنية العليا وحماية وحدة البلاد

وجاءت تصريحات قائد الجيش خلال تفقده، اليوم الخميس، قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة مرجعيون، حيث اطّلع على الوضع العملياتي في قطاع جنوب الليطاني، والتقى الضباط والعسكريين، منوهاً بصمودهم وتضحياتهم وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال مناطق مختلفة من لبنان وتؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى.
وقال هيكل: "الجيش هو الحل لخلاص لبنان، وضمانة وحدته. حملات التجني لن تثني المؤسسة عن أداء واجبها. إن البزة العسكرية التي تضم أبناء المؤسسة تنتمي إلى الوطن بمختلف مناطقه وأطيافه.
المرحلة صعبة والتحديات كبيرة، لكن تبقى عزيمتنا وقوتنا وإيماننا بقدسية مهمتنا هي الأساس لنجاحنا".
ودعا العماد هيكل العسكريين إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تحاول النيل من المؤسسة العسكرية.
بعد تفقده للواء السابع، انتقل قائد الجيش إلى بلدة القليعة - مرجعيون، حيث قدم التعازي لكاهن رعية مار جرجس – القليعة، الخوري بيار ميلاد الراعي، الذي قُتل نتيجة اعتداء بقصف على البلدة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
استهداف قاعدة إيطالية في إقليم كردستان العراق بضربة صاروخية
-
العراق يستنكر استهداف ناقلتي نفط في مياهه الإقليمية وتوقف الموانئ النفطية
-
مصدر: السماح لناقلات النفط التي ترفع العلم الهندي بالمرور في مضيق هرمز.. وإيران تنفي
-
كدمة وكسر وجروح .. مصدر يكشف تفاصيل إصابة المرشد الجديد
-
نشرة أمنية أميركية حذرت من احتمال تنفيذ إيران هجمات في كاليفورنيا
-
8 شهداء إثر الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت
-
الجيش الكويتي: مصابان إثر استهداف مسيّرة عمارة سكنية
-
ترامب: إيران تقترب من نقطة الهزيمة