الجيش اللبناني يحدد أولوياته: جاهز للدفاع عن الأرض ضمن الإمكانات المتاحة

الوكيل الإخباري- حدد الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء، أولوياته في المرحلة المقبلة، مؤكدا جهوزيته للدفاع عن الأرض ضمن الإمكانات المتاحة، وأنه ليس معنيا بأي ملفات أو استحقاقات، وأنه "ضمانة كل اللبنانيين".



وقال الجيش اللبناني في بيان، إنه "في ظل الاعتداءات الهمجية والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، وما ينتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار كبير، يهم قيادة الجيش أن توضح أن الجيش اللبناني، إذ ينتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية، يتولى مسؤولياته الوطنية ويقدم الشهداء ويحافظ على جهوزيته للدفاع عن الأرض ضمن الإمكانات المتاحة، وذلك استنادا إلى قرارات السلطة السياسية وتوجيهاتها للقيام بما يراه مناسبا من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية، والالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل".

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وأضاف البيان: "تعمد بعض وسائل الإعلام إلى إطلاق حملات تجنٍ وافتراءات وتخوين تطال المؤسسة العسكرية وقيادتها خدمة لمصالح ضيقة وغايات سياسية. وتؤكد قيادة الجيش أنها لن تدخل في سجالات أو مزايدات، وهي ليست معنية بأي ملفات أو استحقاقات. الأولوية اليوم بالنسبة إلى القيادة هي حماية المؤسسة والمحافظة على تماسكها، ووقف العدوان والصمود ودعم اللبنانيين ومواكبة أزمة النزوح، ومواصلة عمليات الإنقاذ بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، تزامنا مع حفظ السلم الأهلي والاستقرار الداخلي.



وأكد البيان: "أثبتت التجارب أن الجيش هو المؤسسة التي تشكل العمود الفقري للبنان والضمانة لكل اللبنانيين، ما يؤكد أهمية التفافهم حولها، مع تطلعنا إلى نجاح الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن".



وختم:"يبقى الجيش متماسكا بعزيمة عسكرييه وإيمانهم وإرادتهم، واتحاد اللبنانيين حول دوره الجامع، والمطلوب اليوم هو الحفاظ على الوحدة الوطنية للحفاظ على لبنان الذي سوف يتجاوز هذه المحنة كما تجاوز الأزمات والتحديات الماضية وتغلب عليها".



وكان الجيش اللبناني نفذ مؤخرا إعادة انتشار في جنوب لبنان حفاظا على حياة العسكريين، في وقت يجمع اللبنانيون على ضرورة تمكين الجيش، للقيام بمهامه.