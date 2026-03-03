الجيش اللبناني يخلي مراكزه في بلدات حدودية جنوبية

11:26 ص

الوكيل الإخباري- أخلى الجيش اللبناني مواقعه في عدد من البلدات اللبنانية الحدودية في الجنوب، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.





وقال المصدر "إن الجيش أخلى مواقعه في بلدات عيتا الشعب والقوزح ودبل ورامية وعين إبل ورميش وتمركز في مقره في بلدة عيتيت".



وأضاف ان الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات وقصفا مدفعيا على عدد من البلدات الجنوبية وبشكل خاص الخيام ومنطقة هورا بين ديرميماس وكفركلا الحدودية، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت أيضا المنطقة الواقعة بين عدشيت والقصيبة والصرفند وشحور.







