الجيش اللبناني يعيد تمركزه في ميناء الناقورة

الوكيل الإخباري- أعاد الجيش اللبناني تمركزه اليوم الاثنين، في مرفأ الناقورة جنوب لبنان، فيما يعمل فوج الهندسة على مسحه بعد العثور على ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي الأخير.

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