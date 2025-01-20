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الجيش اللبناني يعيد تمركزه في ميناء الناقورة

علم لبنان
لبنان
الإثنين، 20-01-2025 04:57 م

الوكيل الإخباري-    أعاد الجيش اللبناني تمركزه اليوم الاثنين، في مرفأ الناقورة جنوب لبنان، فيما يعمل فوج الهندسة على مسحه بعد العثور على ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي الأخير.

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وقال مصدر لبناني إن قوات مشاة إسرائيلية تسللت إلى بلدات الضهيرة وبني حيان ومارون الرأس ومنطقة أطراف الخيام، وتقوم بتجريف وقطع الأشجار وهدم وإحراق منازل وممتلكات وإطلاق نار.

 
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