الجيش اللبناني يفكك قنابل غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الجنوب

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني، الأحد، أن وحدات عسكرية متخصصة تواصل تنفيذ عمليات تفكيك قنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي، من زنة ألف وألفي باوند، في بلدات تبنين وخربة سلم في قضاء بنت جبيل، ومجدل سلم ودبين وبلاط في قضاء مرجعيون.

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