الجيش اللبناني يفكك قنابل غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الجنوب

وأوضح الجيش أن الوحدات العسكرية عملت على نقل هذه الذخائر إلى مواقع آمنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، حفاظا على سلامة اللبنانيين في المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية.
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