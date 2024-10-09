الجيش اللبناني يوقف شخصين جندتهما إسرائيل لتصوير آثار غاراتها

11:06 م

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني الأربعاء، توقيفه سوريين اثنين، قال إن اسرائيل جنّدتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتوثيق آثار الغارات التي تشنها على مناطق عدة في لبنان. اضافة اعلان





وأورد الجيش في بيان "نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس وعملاء العدو الإسرائيلي، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين.. لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة وتوثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها".



وتبيّن، وفق الجيش، أنّه "تمّ تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وقد بوشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص.

ولبنان وإسرائيل في حالة عداء رسمي.