الجمعة 2025-06-06 11:07 ص
 

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى

منشأة الجمرات
منشأة الجمرات
 
الجمعة، 06-06-2025 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   بدأت أفواج الحجاج بأداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة)، فجر الجمعة، وسط انسيابية في التنقل منذ خروجهم من مزدلفة وحتى وصولهم إلى جسر الجمرات.اضافة اعلان


وخصّصت الجهات المعنية مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج عبر الجمرات بأدواره المتعددة، التي شُيّدت بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطها بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

ورمى ضيوف الرحمن الجمرة مع توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفّق المتدرج والآمن على دفعات، وتوزّعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالًا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.

وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يُشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر، حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

كان الحجيج قد نفروا بعد غروب شمس التاسع من شهر ذي الحجة من صعيد عرفات إلى مزدلفة، المرحلة الثالثة ضمن مراحل تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

وأدى حجاج بيت الله الحرام ركن الحج الأعظم بالوقوف الخميس على جبل عرفة.

وأعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1.673.230 حاجًا وحاجة، منهم 1.506.576 قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

سكاي نيوز
 
gnews

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