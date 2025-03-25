الحدود الشمالية للولايات المتحدة تشهد تدفق المهاجرين غير الشرعيين من رومانيا

وقال مارك كريكوريان، المدير التنفيذي لمركز دراسات الهجرة، لشبكة Fox News: "أولا، السبب في أنهم يأتون من كندا هو أن كندا ألغت متطلبات التأشيرة للرومانيين في عام 2017، على ما أعتقد. لذا، أصبح من الأسهل بكثير الوصول إلى كندا مقارنة بالوصول إلى هنا إذا كنت رومانيا. وبعد ذلك، يتسللون عبر الحدود. لماذا لا يبقون في كندا بدلا من القدوم إلى هنا؟ لا أعرف".
وتظهر بيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) من قطاع هولتون في ولاية مين أن الرومانيين شكلوا أقل من 1% من إجمالي عمليات العبور غير القانونية في السنة المالية 2023. ولكن في السنة المالية 2024، ارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 12%. ومن بين 344 عملية عبور غير قانونية في هذا القطاع، تم تحديد هوية 40 شخصا كمواطنين رومانيين.
ويقع قطاع هولتون في شمال شرق ولاية مين، على الحدود مع مقاطعة نيو برونزويك في كندا.
وأشار كريكوريان إلى أن الرومانيين ربما يحاولون الوصول إلى أفراد من عائلاتهم في المدن الكبرى، إذ إن الطريق السريع I-95 يمر مباشرة عبر هولتون، مما قد يسهل على المهاجرين السفر جنوبا والاتصال بأقاربهم.
وأوضح أن معظم الرومانيين الذين يغادرون بلادهم يهاجرون إلى إيطاليا، وبدرجة أقل إلى ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ولكن قد يكون هناك مهاجرون أكثر طموحا يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة.
وقال كريكوريان: "إيطاليا هي واحدة من الوجهات الرئيسية للعديد من الرومانيين، ولكن سيكون هناك دائما من يرغب في القدوم إلى هنا. أعني، الولايات المتحدة أفضل من إيطاليا أيضا. هناك فرص أكثر هنا".
لكن مع تغير متطلبات التأشيرة للرومانيين الراغبين في دخول الولايات المتحدة، يتوقع كريكوريان أن تنخفض أعداد المهاجرين الرومانيين غير الشرعيين بدءًا من نهاية هذا الشهر.
وبحلول نهاية مارس، سيصبح المواطنون الرومانيون مؤهلين لبرنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program)، الذي يسمح لمواطني الدول المشاركة بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوما دون الحاجة إلى تأشيرة، سواء لأغراض السياحة أو العمل.
وقال كريكوريان إن هذا سيؤدي إلى انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الرومانيين، لكنه سيرفع في المقابل عدد الرومانيين الذين يدخلون البلاد بشكل قانوني، حيث قد يقوم بعضهم بتجاوز مدة الإقامة المسموح بها بموجب البرنامج.
وأضاف: "لذا، فإن الهجرة غير الشرعية للرومانيين ستتحول ببساطة من التسلل عبر الحدود إلى تجاوز مدة التأشيرة".
روسيا اليوم
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