الحرب على لبنان كلفت إسرائيل 6.7 مليارات دولار

وأشارت الصحيفة أن كلفة كل يوم قتال مع اتساع الحرب تتجاوز نصف مليار شيكل أي نحو 135مليون دولار يوميا.
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