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الحرب على لبنان كلفت إسرائيل 6.7 مليارات دولار

جانب من اعتراض الصواريخ بين الجانبين
جانب من اعتراض الصواريخ بين الجانبين
الإثنين، 21-10-2024 07:09 ص

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الحرب على لبنان كلفت خزينة إسرائيل 6.7 مليارات دولار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

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وأشارت الصحيفة أن كلفة كل يوم قتال مع اتساع الحرب تتجاوز نصف مليار شيكل أي نحو 135مليون دولار يوميا.

 

هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أعلن حزب الله أنه شن هجمات على مدن وبلدات في العمق الإسرائيلي واستهدف قواعد عسكرية في حيفا وقصف حيفا وطبريا بصواريخ نوعية.

 
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