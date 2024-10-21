الحرب على لبنان كلفت إسرائيل 6.7 مليارات دولار

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن الحرب على لبنان كلفت خزينة إسرائيل 6.7 مليارات دولار منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.

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وأشارت الصحيفة أن كلفة كل يوم قتال مع اتساع الحرب تتجاوز نصف مليار شيكل أي نحو 135مليون دولار يوميا.