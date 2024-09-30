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الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل اغتالت نصر الله بأسلحة قدمتها واشنطن

حسن نصر الله
حسن نصر الله
الإثنين، 30-09-2024 11:22 ص

الوكيل الإخباري-  قال الحرس الثوري الإيراني إن دماء نصر الله ستزيد من عزيمة جبهة المقاومة لمواجهة الصهاينة وداعميهم.

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وأضاف الحرس الثوري أن الكيان الصهيوني نفذ عملية اغتيال نصر الله بأسلحة مقدمة من واشنطن.

 
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