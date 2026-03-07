السبت 2026-03-07 04:49 م

الحرس الثوري الإيراني: بدء الموجة الـ25 من عملية الوعد الصادق 4

السبت، 07-03-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الـ25 من عملية الوعد الصادق 4، موضحا أن هذه الهجمات تُستخدم فيها صواريخ ومسيّرات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق شمالي البلاد، بينها كريات شمونة والمطلة وقرية الغجر ومنطقة الجليل الأعلى.

وأعلن الجيش الإيراني، السبت، أن القوات البحرية أطلقت موجة مكثفة من الهجمات بالطائرات المسيّرة على إسرائيل وعلى قواعد قال إنها أميركية في الإمارات والكويت، مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران أسبوعها الثاني.

 
 


