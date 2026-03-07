الوكيل الإخباري- أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء الموجة الـ25 من عملية الوعد الصادق 4، موضحا أن هذه الهجمات تُستخدم فيها صواريخ ومسيّرات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.

