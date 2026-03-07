الحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلة نفط في الخليج

وأفاد الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة تسنيم "أصيبت ناقلة النفط +بريما+ بمسيّرة متفجّرة بعد تجاهلها تحذيرات متكررة من القوات البحرية للحرس الثوري بشأن حظر الملاحة وانعدام الأمن في مضيق هرمز".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه في انتظار القوات الأميركية التي ستواكب السفن التجارية عبر مضيق هرمز، حيث باتت حركة الملاحة شبه مشلولة في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني معلقا على إعلان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن البحرية الأميركية تستعد لمواكبة السفن في المضيق الاستراتيجي، "إننا في انتظارهم"، مؤكدا بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس "نوصي الأميركيين قبل اتخاذ أي قرار أن يتذكروا الحريق الذي استهدف ناقلة النفط الأميركية العملاقة بريدجتون عام 1987 وناقلات النفط التي استُهدفت مؤخرا".
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
