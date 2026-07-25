الحرس الثوري الإيراني يعلن قائمة بخسائر الجيش الأمريكي خلال 15 يوما

الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن القوات الأمريكية في المنطقة تكبدت خسائر كبيرة جراء هجمات إيرانية بين 17 و31 يوليو.

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