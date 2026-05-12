الحرس الثوري الإيراني ينفّذ مناورات في طهران

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الحرس الثوري الإيراني نفّذ مناورات عسكرية في العاصمة طهران، استعدادا لأي مواجهة محتملة، خصوصا بعدما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بات على شفا الانهيار.

وإلى جانب الحرس الثوري، شاركت في المناورات قوات الباسيج التابعة له، بحسب التلفزيون الرسمي.