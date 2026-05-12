الحرس الثوري الإيراني ينفّذ مناورات في طهران

علم ايران
ايران
 
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الحرس الثوري الإيراني نفّذ مناورات عسكرية في العاصمة طهران، استعدادا لأي مواجهة محتملة، خصوصا بعدما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بات على شفا الانهيار.

وإلى جانب الحرس الثوري، شاركت في المناورات قوات الباسيج التابعة له، بحسب التلفزيون الرسمي.


ونقل التلفزيون عن العميد حسن حسن زاده قوله إن "تعزيز القدرة القتالية لمواجهة أي تحرّك للعدو الأميركي كان من بين أهداف وسيناريوهات هذه المناورة التي نُفّذت بنجاح".

 
 


